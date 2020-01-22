Как можно снизить цены на авиабилеты

Открытый доступ к авиатопливу усилит свободную и честную конкуренцию, что, в свою очередь, приведет к снижению цен и повышению уровня обслуживания.

Авиакомпании выступают за эффективную конкуренцию в поставках авиатоплива в аэропортах. Об этом стало известно на круглом столе руководителей авиакомпаний стран Центральной Азии, передает zakon.kz.

С этой целью предлагается внедрить правила, поощряющие эффективную конкуренцию в аэропортах благодаря открытому и недискриминационному доступу на рынок поставщиков авиатоплива для поставок и продажи авиатоплива авиакомпаниям в аэропортах. Открытый доступ, по мнению руководителей авиакомпаний, усилит свободную и честную конкуренцию. Это, в свою очередь, приведет к снижению цен и повышению уровня обслуживания.

Также в ходе круглого стола были названы условия для открытого доступа к авиатопливу.

Так, любой поставщик авиатоплива и авиакомпания, самостоятельно обеспечивающая себя топливом, отвечающим критериям безопасности, качества и надежности, должны иметь возможность выйти на рынок и право заключать контракты на хранение и заправку топлива.

Поставщики топлива также должны иметь возможность иметь прямые соглашения с авиакомпаниями. Аэропорты не должны взимать плату за доступ к рынку поставщикам топлива для открытия коммерческих возможностей.

Кроме того, авиакомпании сделали акцент на том, что безопасность является важнейшим приоритетом. Для достижения наивысшего уровня безопасности необходимы совместные усилия.

В частности, аудит IOSA является важной программой, обеспечивающей более высокие стандарты безопасности для авиакомпаний, и регулирующие органы должны рассматривать аудит как важную программу для повышения уровня безопасности полетов.

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