Участковые Алматы вышли на улицу с аэрозольными красками

Только за минувшие сутки была закрашено более 35 надписей.

Участковые инспекторы Алматы закрашивают рекламу наркотиков, передает zakon.kz со ссылкой на ДП города.

Участковые инспекторы Медеуского района продолжают работу по закрашиванию и удалению трафаретных надписей, реклам наркотических средств и психотропных веществ на фасадах жилых и нежилых домов и других объектах.

Следует отметить, что к удалению трафаретных надписей привлечены силы общественных помощников полиции. Только за минувшие сутки удалено более 35 надписей, - сказал начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

Кроме того, проводится работа по установлению и задержанию лиц, распространявших запрещенную рекламу.

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