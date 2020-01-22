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Участковые Алматы вышли на улицу с аэрозольными красками

Только за минувшие сутки была закрашено более 35 надписей.

Фото : ДП Алматы22 января 2020, 19:04

Участковые инспекторы Алматы закрашивают рекламу наркотиков, передает zakon.kz со ссылкой на ДП города.

Участковые инспекторы Медеуского района продолжают работу по закрашиванию и удалению трафаретных надписей, реклам наркотических средств и психотропных веществ на фасадах жилых и нежилых домов и других объектах.

Следует отметить, что к удалению трафаретных надписей привлечены силы общественных помощников полиции. Только за минувшие сутки удалено более 35 надписей, - сказал начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

Кроме того, проводится работа по установлению и задержанию лиц, распространявших запрещенную рекламу.


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