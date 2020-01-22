Посмотреть на их продажные лица. Трамп хочет посетить процесс по импичменту

Но, по словам президента США, его адвокаты не пошли бы на это.

Дональд Трамп сообщил, что хотел бы поприсутствовать на процессе по делу о его импичменте, причем сидеть в первых рядах. Но адвокаты не согласятся, пишет РИА Новости.

Слушания по импичменту Трампу начались во вторник в сенате США.

Я бы очень хотел пойти, разве это было бы не прекрасно? ... Я бы очень хотел сидеть на первом ряду и смотреть на их продажные лица, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Но, по словам президента США, его адвокаты не пошли бы на это.

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