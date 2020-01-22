Посмотреть на их продажные лица. Трамп хочет посетить процесс по импичменту
Но, по словам президента США, его адвокаты не пошли бы на это.
Фото : Joshua Roberts/Reuters22 января 2020, 19:21
Дональд Трамп сообщил, что хотел бы поприсутствовать на процессе по делу о его импичменте, причем сидеть в первых рядах. Но адвокаты не согласятся, пишет РИА Новости.
Слушания по импичменту Трампу начались во вторник в сенате США.
Я бы очень хотел пойти, разве это было бы не прекрасно? ... Я бы очень хотел сидеть на первом ряду и смотреть на их продажные лица, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Но, по словам президента США, его адвокаты не пошли бы на это.
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