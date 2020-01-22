Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Посмотреть на их продажные лица. Трамп хочет посетить процесс по импичменту

Но, по словам президента США, его адвокаты не пошли бы на это.

Фото : Joshua Roberts/Reuters22 января 2020, 19:21

Дональд Трамп сообщил, что хотел бы поприсутствовать на процессе по делу о его импичменте, причем сидеть в первых рядах. Но адвокаты не согласятся, пишет РИА Новости.

Слушания по импичменту Трампу начались во вторник в сенате США.

Я бы очень хотел пойти, разве это было бы не прекрасно? ... Я бы очень хотел сидеть на первом ряду и смотреть на их продажные лица, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Но, по словам президента США, его адвокаты не пошли бы на это.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты