Вновь открылся стратегически важный для Казахстана аэродром

Военный аэродром "Балхаш" теперь сможет принимать любые типы истребителей, бомбардировщиков, летательных аппаратов военно-транспортной авиации.

Аэродром "Балхаш" открылся после капитального ремонта, передает zakon.kz со ссылкой на МО РК.

Военный аэродром "Балхаш" теперь сможет принимать любые типы истребителей, бомбардировщиков, летательных аппаратов военно-транспортной авиации, а также самолеты тяжелого класса типа Boeing и Airbus. Впервые за 52 года со дня введения в эксплуатацию на аэродроме проведен капитальный ремонт, который длился 2 года.

Аэродром был построен в 1967 году для приема малогабаритных воздушных судов, после этого капитальный ремонт не проводился.

В ходе капитального масштабного ремонта взлетно-посадочной полосы и объектов инфраструктуры аэродрома были установлены бетонные покрытия на посадочной полосе, рулежных дорожках, центральной заправке, на местах стоянок и площадок летательных аппаратов и т.д. Построен новый склад горюче-смазочных материалов, установлено светосигнальное оборудование высокой интенсивности, индивидуальные заправки топливом.

После капитального ремонта и реконструкции восстановлено несение боевого дежурства на аэродроме и значительно повышена безопасность проведения полетов.

На Силы воздушной обороны возложена боевая задача – в любой момент быть готовыми и способными защитить воздушные рубежи страны. Одним из основных факторов готовности является деятельность военнослужащих по качественному освоению современной боевой авиационной техники и повышению летного мастерства, - отметил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев на открытии аэродрома.

Вновь открывшийся аэродром "Балхаш" имеет важное оперативно-стратегическое значение для обеспечения воздушной мобильности, переброски сил и средств ВС РК. Благодаря своему расположению может использоваться в качестве запасного или резервного аэродрома для гражданских воздушных судов.

Кроме этого, здесь планируется возобновить летную практику курсантов Военного института Сил воздушной обороны Актобе.

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