Легендарное радио хотят забрать с "Титаника"

Радиорубка "Титаника" была оснащена оборудованием системы Маркони - одним из лучших в мире на тот момент.

Американская компания RMS Titanic Inc планирует демонтировать часть "потолка" корпуса "Титаника", чтобы поднять на поверхность знаменитое радио, с помощью которого был передан сигнал бедствия, передает Life.

Сообщается, что для этого предприятие намерено использовать подводных роботов. Стоит упомянуть, что RMS Titanic Inc входит в структуру Premier Exhibitions, эта организация устраивает передвижные выставки. С 1987 года компания проводит исследовательские экспедиции к затонувшему пароходу. В её распоряжении уже более 5,5 тысячи реликвий с "Титаника".

Отмечается, что из-за многочисленных посещений обломков они разрушаются намного быстрее, чем могли бы при условии полной неприкосновенности. К примеру, во время экспедиции снявшего легендарный фильм режиссёра Джеймса Кэмерона подводная капсула врезалась в корпус "Титаника". Всё это беспокоит правительства стран, заинтересованных в сохранении артефактов. В частности, США и Великобритания заключили посвящённое "Титанику" соглашение, оно даёт обоим государствам право разрешать или запрещать посещение обломков. Однако, как пишет издание, пока документ не имеет реальной силы и подготовка к поднятию радио продолжается.

Трагедия произошла 15 апреля 1912 года. Радиорубка "Титаника" была оснащена оборудованием системы Маркони - одним из лучших в мире на тот момент. Известно, что сигнал бедствия передал старший оператор Джек Филлипс, с помощью азбуки Морзе он послал сообщение Come at once - "Приезжайте сейчас же".

По историческим свидетельствам, во время эвакуации он оставался в радиорубке и продолжал слать сигналы. По крайней мере, до того самого момента, как на борту полностью отключилось электропитание. Он погиб. Обломки "Титаника" покоятся на глубине 3800 метров в 650 километрах от побережья Ньюфаундленда (Канада). Проведённая в 2000 году экспедиция показала, что бортовая радиотехника проржавела, но на части не распалась.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!