Шукеев посетил университет, которому Токаев присвоил особый статус

Глава региона поздравил преподавателей с этим событием.

Указом Президента РК Касым-Жомарт Токаева Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Яссауи в городе Туркестан удостоен особого статуса. По этому случаю данное высшее учебное заведение посетил аким области Умирзак Шукеев, который поздравил преподавательский состав и студентов с этим знаменательным событием, передает zakon.kz.

Глава региона призвал участников встречи к совместной работе по реализации четырех направлений развития Туркестанской области. Также он отметил, что учебное заведение внесет значительный вклад в развитие сферы образования области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание повышению качеству образования, соответствию его международным стандартам, интеграции науки и образования. Особенно это важно для Туркестана, перед которым стоят задачи по его развитию в качестве культурно-духовного центра тюркского мира, образовательно-научного хаба Туркестанской области. Уверен, что коллектив университета успешно воспользуется этой возможностью, - сказал Умирзак Шукеев.

В придании университету этого статуса нельзя не отметить и заслугу акима области. Сегодня в университете обучаются студенты из 20 стран мира. Присвоение университету особого статуса наделяет его большей академической и управленческой самостоятельностью. Более того, теперь преподаватели МКТУ будут получать на 75% больше, чем получали ранее. Более того, 20 процентов надбавки к заработной плате преподавателей будет производить турецкая сторона.

Вместе с тем, МКТУ теперь имеет возможность присуждать степени доктора философии PhD и доктора по профилю, определять содержания образовательных программ и выдачи дипломов собственного образца.

Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Яссауи был создан в 1991 году по личной инициативе Первого Президента - Елбасы Н.А.Назарбаева и является первым вузом, получившим статус международного высшего учебного заведения. Обучение ведется на казахском, турецком, русском и английском языках.

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