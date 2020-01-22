Кызылординка наняла киллера для мужа

Ее осудили на 7,5 лет.

В Кызылорде вынесли приговор женщине, которая заказала убийство своего мужа, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Для исполнения задуманного мать четверых детей наняла ранее судимого жителя Туркестанской области. Он работал в цехе бывшего мужа. Условились на 20 тысячах долларов США. Но преступный умысел женщины разоблачил сам "наемник", который обратился с заявлением в областной Департамент полиции.

После начала досудебного расследования оперативниками было принято постановление имитировать убийство. Условный "киллер" по телефону сообщил, что исполнил заказ и в качестве доказательства послал ей на гаджет фото мужчины в луже крови.

Осужденная выделила ему на дорогу домой 10 тысяч тенге, а "гонорар" пообещала отдать после того, как все имущество мужа перейдет к наследникам. Обвиняемая так и не признала свою вину. Суд, выслушав стороны и, приняв во внимание все доказательства, поставил точку в резонансном деле.

- За подготовку к преступлению наказание лицу не может превышать половины срока, указанного в максимальных пределах указанной статьи. Если предусмотрено 20 лет, то половина ее составляет 10 лет. А при наличии обстоятельств, смягчающих уголовное наказание и ответственность подсудимого, при отсутствии отягчающих обстоятельств, срок не может превышать три четверти указанного наказания в максимальных пределах. Приговором суда подсудимая приговорена к лишению свободы на 7 лет 6 месяцев, - сказал председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Асхат Сабыров.

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