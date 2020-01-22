Токаев примет участие на параде Победы в Москве

В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции и Чехии.

Получено приглашение Владимира Путина Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на празднование 75-летия Победы в Москве, передает zakon.kz.

Приглашение получено. Участие Президента РК Касым-Жомарта Токаева планируется, - сказал пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали.

Парад состоится 9 мая 2020 года в Москве.

Сообщается, что приглашения были также направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам.

В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Сербии, Франции и Чехии.

Ранее Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что отказ бывших республик СССР посетить парад будет большой ошибкой.

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