В Семее дан старт мероприятиям в честь 175-летия Абая

Церемонию открытия и концерт также посетили аким города Ермак Салимов и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.

В городском Доме дружбы почитатели поэта исполнили полюбившиеся композиции великого земляка и зачитали любимые стихотворения, а в театре имени Абая состоялось торжественное открытие празднования 175-летнего юбилея писателя, передает zakon.kz.

В фойе театра для посетителей была представлена увлекательная выставка, в экспозицию которой вошли раритетные экспонаты и предметы быта времен Абая. Церемонию открытия и концерт также посетили аким города Ермак Салимов и заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат.

- Сегодня в Семее мы продолжаем ряд мероприятий, которым был дан старт вчера в городе Нур-Султан с участием первого президента РК Нурсултана Назарбаева и президента республики Касым-Жомарта Токаева. Мы, как земляки великого поэта, сегодня подхватили эту инициативу и начинаем празднование юбилея с большого концерта. Сегодняшним мероприятием в Семее мы даем старт мероприятий по всем районам и городам. Я надеюсь, что все мероприятия, посвященные чествованию великого писателя, творчество которого близкого для каждого казахстанца, будут иметь культурную и духовную составляющую, - сказал заместитель акима ВКО Алишер Мархабат.

Посетить праздничное мероприятие мог любой желающий. Насладиться творчеством Абая пришли зрители всех возрастов. Перед зрителями в этот вечер выступили артисты городского театра с постановками о жизни и творчестве Абая, а известные казахстанские артисты представили свои лучшие композиции.

В частности, со сцены театра прозвучали песни в исполнении именитых артистов Медета Чотобаева, Жупар Габдуллиной, Ерлана Рыскали, Гульмиры Сариной, вокальной группы "Ансар", а также творческих коллективов и солистов ВКО.

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