"Сарыарка" одержала победу над "Торосом" в матче ВХЛ
24 января в Караганде "Сарыарка" сыграет с альметьевским "Нефтяником".
В Караганде "Сарыарка" в матче чемпионата ВХЛ сыграла с нефтекамским "Торосом", пишет Sports.kz.
Дамир Галин из Нефтекамска открыл счет в первом периоде. Во второй двадцатиминутке карагандинцы Эдгарс Кулда и Дмитрий Бойчук дважды сравнивали счет, а за гостей отличился Станислав Голованов. В финальной части игры Константин Соколов принес победу "Сарыарке".
24 января в Караганде "Сарыарка" сыграет с альметьевским "Нефтяником".
"Сарыарка" - "Торос" 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 - 06:55 Галин. В равенстве
1:1 - 23:25 Кулда. Буллит
1:2 - 30:58 Голованов (Пименов, Жульдиков). В большинстве
2:2 - 34:18 Бойчук (Кузнецов, Тымченко). В равенстве
3:2 - 44:36 Соколов. В равенстве
Вратари: Рейзвих - Сохатский
Штраф: 6:18 (2:14, 4:2, 0:2).
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