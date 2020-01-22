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"Сарыарка" одержала победу над "Торосом" в матче ВХЛ

24 января в Караганде "Сарыарка" сыграет с альметьевским "Нефтяником".

Фото : Sports.kz22 января 2020, 21:54

В Караганде "Сарыарка" в матче чемпионата ВХЛ сыграла с нефтекамским "Торосом", пишет Sports.kz.

Дамир Галин из Нефтекамска открыл счет в первом периоде. Во второй двадцатиминутке карагандинцы Эдгарс Кулда и Дмитрий Бойчук дважды сравнивали счет, а за гостей отличился Станислав Голованов. В финальной части игры Константин Соколов принес победу "Сарыарке".

24 января в Караганде "Сарыарка" сыграет с альметьевским "Нефтяником".

"Сарыарка" - "Торос" 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 - 06:55 Галин. В равенстве
1:1 - 23:25 Кулда. Буллит
1:2 - 30:58 Голованов (Пименов, Жульдиков). В большинстве
2:2 - 34:18 Бойчук (Кузнецов, Тымченко). В равенстве
3:2 - 44:36 Соколов. В равенстве

Вратари: Рейзвих - Сохатский
Штраф: 6:18 (2:14, 4:2, 0:2).


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