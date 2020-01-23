Автомобиль сгорел дотла в Алматы, никто не помог

Обычно водители останавливаются и помогают при тушении, однако в этот раз все проезжали мимо.

В Алматы дотла сгорел Audi 80, сообщает корреспондент zakon.kz.

Водитель иномарки ехал по улице Северное кольцо в северном направлении. Не доезжая до развязки с улицей Бурундайская, водитель заметил, как из под капота повалил дым. Он остановился около автобусной остановки и открыл капот. В этот момент из под капота вспыхнуло пламя.

Мужчина достал огнетушитель, однако его мощности не было достаточно. Также к месту были вызваны пожарные. Однако к их прибытию уже сгорело все подкапотное пространство и салон.

Стоит отметить, что обычно водители останавливаются и помогают при тушении, однако в этот раз все проезжали мимо.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!