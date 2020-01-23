Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автомобиль сгорел дотла в Алматы, никто не помог

Обычно водители останавливаются и помогают при тушении, однако в этот раз все проезжали мимо.

Фото : zakon.kz23 января 2020, 00:08

В Алматы дотла сгорел Audi 80, сообщает корреспондент zakon.kz.

Водитель иномарки ехал по улице Северное кольцо в северном направлении. Не доезжая до развязки с улицей Бурундайская, водитель заметил, как из под капота повалил дым. Он остановился около автобусной остановки и открыл капот. В этот момент из под капота вспыхнуло пламя.

Мужчина достал огнетушитель, однако его мощности не было достаточно. Также к месту были вызваны пожарные. Однако к их прибытию уже сгорело все подкапотное пространство и салон.

Стоит отметить, что обычно водители останавливаются и помогают при тушении, однако в этот раз все проезжали мимо.

Обошлось без жертв и пострадавших.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты