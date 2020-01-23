Подробности перестрелки в Алматинской области рассказали сельчане

Они разделились на два лагеря.

Полицейские Алматинской области задержали всех участников перестрелки между сельчанами. Инцидент произошел несколько дней назад близ Жаркента. В результате потасовки один человек погиб и четверо были ранены. Троих доставили в участок. Сейчас следствие устанавливает причины конфликта. При этом в самом селе жители уже разделились на два лагеря и озвучивают разные версии произошедшего, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Состояние четверых раненых в ночной перестрелке между сельчанами близ Жаркента по-прежнему остается тяжелым. В больнице они уже неделю. Врачи пока не берутся делать никаких прогнозов. Не могут пострадавшие рассказать и детали инцидента.

Трое больных получили ножевые ранения, колото-резаные ранения в грудную клетку, а также с повреждением органов брюшной полости. И один больной еще с огнестрельным ранением. На данный момент стабильно тяжелые, - сообщил хирург Панфиловской районной многопрофильной больницы Марат Абубакриев.

В полиции говорят, в потасовке участвовало 15 сельчан. Все они жители одного аула. Известно, что собираться люди начали еще днем. Мужчины вооружились ножами и ружьями. Место и время, говорят правоохранители, выбрали неслучайно.

Что именно не поделили конфликтующие, по-прежнему непонятно, версий много. Не могут вспомнить участники потасовки и то, кто первым достал нож и открыл стрельбу.

В результате ножевые ранения получили трое участников потасовки, двое – огнестрельные. Позже один из пострадавших скончался. К слову, задержанные и погибший были родственниками. Родные говорят, что в тот день к 27-летнему Темиртасу Баекееву приходили его двоюродные братья. О чем точно говорили мужчины, отец убитого не знает.

Старшие браться приехали к нему, он ушел с ними. А потом мы узнали, что нашего сына застрелили. Я даже не знаю, что произошло! Откуда появилось оружие, о котором сейчас все говорят. Я уверен, что у его братьев все это было, но не у моего сына. Все на селе знают, какие они и чем занимаются на самом деле, - сказал отец погибшего Совет Жумабаев.

Сельчане рассказывают, о задержанных братьях в округе давно ходит дурная слава. Мол, мужчины часто устраивают разборки между жителями. А некоторым и вовсе угрожают расправой. Тем временем их сестра уверена, что перестрелку устроили некие бандиты. А ее братья никого не убивали.

Все началось с того, что я на замакима написала жалобу. Они приходили и просили забрать заявление, и даже мне угрожали. Здесь орудует банда, ходит и всех пугает. Мне говорили, что моих братьев убьют, если я не сделаю, что они просят. И вот ранили четверых. На эту встречу вообще 30 человек пришло, а в итоге мои родные виноваты. А бандиты ходят на свободе, - сообщила Гульнар Баекеева.

В полиции уже установили всех участников ночной перестрелки. Известно, что сейчас трое находятся в участке. Они уже дают показания. По делу также проходят восемь свидетелей, они, по версии следствия, тоже участвовали в потасовке.

По данному факту уже начато досудебное расследование. Уголовное дело заведено по двум статьям – "Убийство" и "Хулиганство". На месте нами были найдены ножи и несколько единиц холодного оружия. Некоторые из них не проходят по нашей базе, сейчас специалисты устанавливают их происхождение, - сообщил начальник Панфиловского РОП ДП Алматинской области Арнай Абдрахманов.

Выяснением всех деталей инцидента занялись оперативники из областного департамента полиции. Пока причины конфликта не разглашают. По делу уже назначено несколько экспертиз.

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