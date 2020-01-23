Пассажиры разбившегося Fokker-100 чувствуют себя забытыми

Около 25 человек обратились с письмом к президенту.

Пострадавшие при крушении самолета Bek Air обратились к президенту. Они просят Касым-Жомарта Токаева помочь им добиться денежных компенсаций за материальный и моральный вред, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Fokker-100 разбился под Алматы 27 декабря. Он направлялся в Нур-Султан. 12 человек погибли, еще 66 пострадали. Пассажиры говорят, что весь пережитый ужас не стереть из памяти никогда. К тому же те, кто получил тяжелые травмы, потеряли работу. Оплатить реабилитацию и элементарно прокормить себя они не в состоянии.

Асель Абильдаева уже вышла на работу. Больше двух недель она провела на больничном. У нее ушибы обеих ног. Говорит, не может долго ходить. Все еще больно. Девушка оказалась одной из тех, кому посчастливилось выжить при крушении "Фоккера". Но забыть тот ужас, говорит, невозможно.

В двух метрах лежит человек с разбитой головой. Просто он мертвый уже. Тут рядом лежит одна женщина и умоляет, чтобы проснулся ее родственник. Он уже умер. И в этот момент осознаешь, что тебе одна секунда дана. Ты можешь за эту секунду умереть, - сказала Асель Абильдаева.

Асель возмущается: о пострадавших в катастрофе будто забыли. Представителей компании Bek Air они видели только по телевизору. Никакой помощи пассажиры рухнувшего самолета не получили. Они не могут вернуть даже деньги за билеты. К тому же многие получили серьезные травмы. Они стали нетрудоспособны и, естественно, потеряли работу. Вот только компенсировать такой ущерб никто не берется. Не посчитали нужным возместить и моральный вред. Поэтому около 25 человек обратились с письмом к президенту.

Сейчас до сих пор лежат в больнице и, скорее всего, будут проходить реабилитационный период в течение полугода, а то и года. Некоторые остались инвалидами, сломали обе ноги, к примеру, кто-то ходить не может сейчас. И вследствие этого некоторые теряют учебу, работу – по сути дела, это деньги, на которые они жили, содержали свою семью. А сейчас что они могут? Ничего, - сказала она.

Десять человек обратились за помощью к юристу. Жанетта Бегахметова согласилась помочь бесплатно. Она рассказывает: один из ее клиентов в тяжелом состоянии. У него образовался тромбоз нижних конечностей. Это может быть смертельно опасно. У мужчины есть жена и дети. В итоге он не может обеспечить не только их, но и себя. Пострадавший обратился в страховую компанию, чтобы ему выплатили компенсацию. Ответ поразил.

"Мы не можем сейчас вам чем-то помочь. Занимайте деньги. Живите пока так. А вот когда все эти затраты вы принесете… Вы, пожалуйста, принесите нам, и мы по факту возместим", - зачитала ответ юрист Жанетта Бегахметова.

К тому же страховая компания заплатит за лечение не больше 530 тысяч. Все, что будет потрачено свыше этой суммы, никто просто так не компенсирует. Поэтому юрист уже готовит иски на возмещение морального и материального вреда для своих клиентов.

Кто-то потерял ноутбук, кто-то потерял сотовый телефон, у кого-то вещи были багаже – конечно же, моральный вред. Кроме того, нам будет необходимо сейчас установить степень тяжести вреда, то есть по тем пострадавшим, кто реально получил какие-то увечья, травмы. Сейчас мы тоже пишем ходатайство, которое будем направлять в полицию, для того чтобы провести, получить все заключения, необходимые для выплаты компенсаций, - сообщила юрист.

Что касается страховой компании, там говорят, что полностью следуют закону. Выплачивать деньги за моральные страдания они не в праве. А вот за испорченный багаж и затраты на лечение обязательно рассчитаются. Но и здесь есть ограничения.

Здесь играет несколько фактов. То есть если этот багаж был утерян и он прошел регистрацию, то 20 долларов. Если этот багаж был поврежден, то, соответственно, мы будем делать оценку ущерба. То есть нам Bek Air предоставляет подтверждение, что действительно у человека находился на руках там такой или иной предмет, и мы уже будем реальную стоимость оплачивать. Но не более 250 МРП на одного пассажира, - сообщил начальник отдела страховых выплат АО "Аманат" Алексей Магдин.

В страховой компании сообщили, что уже стали постепенно выплачивать компенсации. Пока к ним обратились только восемь человек. Шестеро из них – родственники погибших при крушении. Они взяли деньги на погребение. А двое попросили возместить затраты на лечение

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