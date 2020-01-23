Местами по республике ожидаются туман и гололед

На западе, северо-западе, северо-востоке и юге – осадки.

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого распологается над Мурманском, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В связи с чем пройдет снег, на западе, северо-западе, северо-востоке и юге – осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более с метелью, местами – гололед, в Костанайской области – туман.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами – метель, гололед. В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20, порывы 23-28 м/с, местами – метель, туман, гололед.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью и утром местами 25 м/с, местами – метель, туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – туман, в Актюбинской области – метель.

В Туркестанской, Мангыстаускйй областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -2°, облачно, снег.

Прогноз погоды на 22 января.

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