Сильный ветер в Нур-Султане заставил вертеться кран вокруг оси

Комментаторы считают, что это нормально.

В Сети появилось видео, на котором подъемный кран вертится вокруг оси, передает zakon.kz.

Запись, как сообщает автор, сделана в Нур-Султане.

Скажите это нормально? Кран вертится вокруг оси, да с такой силой. Я еще сняла не в тот момент, дальше где порыв ветра, он вообще набирает обороты. Рядом остановка. Жагалау 4, кран насколько мне известно от застройщика Котлярова. Вообще, живем там на свой риск и страх, дом на ладан дышит, все гремит и летает,да еще этот кран всю жизнь стоит без дела. Как будто специально напоминает: бойтесь всего, здесь все не качественно. Бугор да яма, плитка летает, тротуаров нет, света нет! - пишет автор поста Гульнара Смагулова.

В комментариях ей ответили, что то, что кран вертится вокруг оси - нормально.

Успокойтесь, при ветре если ему не вертеться, он упадет вообще, - отметил Саттар Махмутов. Конечно это нормально, если поставить на тормоз, его сломает, - написал еще один пользователь.

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