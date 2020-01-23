32 рейса задержаны в аэропорту Нур-Султана
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.
В связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев на данный момент имеются задержки 32 авиарейсов, сообщает zakon.kz со ссылкой на PR-менеджера аэропорта столицы Женима Ахметжанова.
17 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту назначения:
- 9 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы в города Омск, Ташкент, Москва и Киев);
- 2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" в Алматы и Костанай;
- 3 рейса авиакомпании "Fly Arystan" в Павлодар и Костанай;
- 3 рейса авиакомпании "SCAT" в Улан-Батор, Алматы и Актобе;
- Один рейс авиакомапнии "LOT Polish" в Варшаву.
На вылет имеются задержки 15 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/сек):
- 7 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы в города Ташкент и Москва);
- 2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" в г. Актобе и Костанай;
- 2 рейса авиакомпании "Fly Arystan";
- По одному рейсу авиакомапнии "LOT Polish" в Варшаву, "Lufthansa" во Франкфурт, "Turkish Airlines" в Стамбул и "SCAT" в Алматы.
Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.
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