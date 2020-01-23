32 рейса задержаны в аэропорту Нур-Султана

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.

В связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев на данный момент имеются задержки 32 авиарейсов, сообщает zakon.kz со ссылкой на PR-менеджера аэропорта столицы Женима Ахметжанова.

17 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту назначения:

-​ ​9 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы в города Омск, Ташкент, Москва и Киев);

-​ ​2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" в Алматы и Костанай;

-​ ​3 рейса авиакомпании "Fly Arystan" в Павлодар и Костанай;

-​ ​3 рейса авиакомпании "SCAT" в Улан-Батор, Алматы и Актобе;

-​ ​ ​Один рейс авиакомапнии "LOT Polish" в Варшаву.

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На вылет имеются задержки 15 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеусловиями в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/сек):

-​ ​ 7 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы в города Ташкент и Москва);

-​ ​ 2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" в г. Актобе и Костанай;

-​ ​ 2 рейса авиакомпании "Fly Arystan";

-​ ​ ​По одному рейсу авиакомапнии "LOT Polish" в Варшаву, "Lufthansa" во Франкфурт, "Turkish Airlines" в Стамбул и "SCAT" в Алматы.

Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.

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