Стикеры с QR-кодами появились на поликлиниках в Нур-Султане

На стикерах указан номер контакт-центра Фонда социального медицинского страхования 1406 и QR-коды.

Фонд социального медицинского страхования разработал стикеры с QR-кодами, которые размещаются в медицинских организациях, являющихся поставщиками по ОСМС и ГОБМП. Глава фонда Айбатыр Жумагулов объяснил, для чего они были разработаны.

Наличие такого стикера означает, что данная медицинская организация является поставщиком Фонда, то есть это знак причастности. Для пациентов это в первую очередь оповещающий знак: "Здесь можно получить услуги по ОСМС и ГОБМП. Мы размещаем их на входной группе, у стойки регистрации и в приемной главного врача, то есть там, куда чаще всего обращаются пациенты с вопросами, – объяснил Айбатыр Жумагулов при посещении городской поликлиники №9 в Нур-Султане.

На стикерах указан номер контакт-центра Фонда социального медицинского страхования 1406 и QR-коды.

Позвонив в наш контакт-центр, каждый может задать волнующие его вопросы как консультационного характера, так и разъяснительного – по конкретной ситуации. Служба работает в круглосуточном режиме, – подчеркнул глава фонда.

Если же пациент предпочитает другие каналы связи, то можно просканировать изображенные QR-коды и пройти на официальный сайт Фонда социального медицинского страхования, а также связаться с Telegram- и What’sApp-ботами для получения необходимой информации по ОСМС.

Подобные стикеры размещаются в медицинских организациях во всех регионах Казахстана, если они являются поставщиками Фонда и оказывают услуги в рамках социального медицинского страхования и по пакету бесплатной медицинской помощи. Поскольку эти бланки находятся на строгом учете, встретить их на здании медицинской организации, которая не работает с Фондом, просто невозможно.

Как отметила главный врач городской поликлиники №9 Сауле Смагулова, после запуска системы ОСМС пациенты стали больше интересоваться реформой, поэтому наличие различных каналов связи является хорошим инструментом для разъяснительной работы.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане стартовало обязательное социальное медицинское страхования. До 31 марта все граждане могут получить услуги по ОСМС, даже если еще не застрахованы. Этот период дается, чтобы пациенты вникли в особенности системы, идентифицировали себя в ней, прикрепились к поликлинике.

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