Новые технологии – большие надежды в борьбе со злокачественными новообразованиями.

В Центральной клинической больнице Управления делами Президента Казахстана СОВМИНКИ Алматы 29-30-31 января 2020 года состоится мастер-класс для онкохирургов Казахстана, передает zakon.kz.

В Казахстане внедряется новый метод в лечении онкологических больных. В последние несколько лет в мировой медицинской практике широко используется HIPEC терапия, которая считается наиболее успешным способом борьбы со злокачественными новообразованиями брюшной полости.

Внедрение HIPEC терапии, являющейся прорывным и уникальным методом лечения, запланировано на 2020 год в СОВМИНКЕ в отделении онкохирургии. В 2020 году в рамках ВТМУ (Высокотехнологичные медицинские услуги -это медицинская помощь, оказываемая профильными специалистами при заболеваниях, требующих использования новейших технологий диагностики, лечения), планируется госпитализировать 30 человек, у которых онкозаболевания (после получения химиотерапии) начало распространяться по брюшной полости. Данная терапия обеспечивает более длительный безрецидивный период и продлевает жизнь пациента.

Ведущие клиники Америки и Европы широко применяют данный метод лечения в течение последних 10 лет, добиваясь хороших результатов.

Мастер-класс пройдет с участием высоко профессиональной команды специалистов из Израиля, возглавляемая профессором Авирам Ниссан. Он является заведующим отделением общей хирургии и онкологии в медицинском центре Шиба с 2015 года и председателем общества по онкологической хирургии. Профессор Ниссан является специалистом в области онкологической хирургии и на протяжении многих лет специализируется на сложных опухолях в пищеварительной системе. Он ведущий израильский специалист в области лечения метастазов в брюшной полости с помощью комплексной HIPEC хирургии (удаление метастазов из перитонеальной полости и горячая химиотерапия, CRS/HIPEC), которая считается наиболее успешным способом борьбы со злокачественными новообразованиями брюшной полости. Профессор Ниссан также обладает большим опытом и считается ведущим специалистом в области хирургического лечения колоректального рака, рака желудка и опухолей мягких тканей (саркомы).

Профессор Ниссан является руководителем Лаборатории хирургической онкологии больницы Шиба, которая занимается исследованием опухолей пищеварительного тракта и перитонеальных полостей. В рамках своих исследований он опубликовал 150 научных статей в профильной литературе. Профессор преподает, читает лекции и проводит демонстрационные операции во многих странах мира.

Планируется выполнение показательных операций для внедрения данного метода с применением специально закупленного нового оборудования, какого нет ни в одной больнице на всей территории РК, отработка практических навыков врачами СОВМИНКИ. На данный мастер-класс приглашены заинтересованные специалисты из профильных учреждений здравоохранения РК.

Центральная клиническая больница – одна из лучших клиник страны, располагающая "прорывными" лечебно-диагностическими технологиями, оказывающая широкий спектр медицинских услуг, соответствующих международным стандартам.

Больница в 2018 году реаккредитована по международному стандарту JCI, что является золотым стандартом качества для медицинских организаций и позволяет: повысить безопасность пациента, улучшить качество лечения и ухода, укрепить доверие общества – пациентов, страховых компаний и т.п.

Больница имеет Высшую категорию по Национальной аккредитации и международный сертификат менеджмента качества IQNet.

По вопросам регистрации для представителей СМИ звонить: +7 777 216 17 99 (Асем Ахметова - отдел маркетинга).

Место проведения мастер класса: Алматы, ул. Панфилова, 139, АО "Центральная клиническая больница".

Дата проведения: 29-30-31 января 2020 года.

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