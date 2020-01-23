Работу Московской антидопинговой лаборатории приостановили

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, передает РИА Новости.

Теперь лаборатории запрещается выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена. Решение WADA останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что "чистые" спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Также РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома обратилось в CAS. В качестве третьих сторон в деле примут участие МОК, Международный паралимпийский комитет (IPC), Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР), Международная федерация хоккея (IIHF), Федерация хоккея России, Федерация санного спорта России и Федерация керлинга России.

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