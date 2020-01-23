Депутаты планируют запретить сажать на основе только свидетельских показаний

При принятии законов депутаты сконцентрируются на решении ряда вопросов, начиная от усиления ответственности сотрудников правоохранительных органов и заканчивая запретом на привлечение к уголовной ответственности на основе свидетельских показаний.

На первом в этом году пленарном заседании Сената Парламента спикер Палаты Дарига Назарбаева обозначила задачи и цели в работе депутатов до конца текущей сессии, передает корреспондент zakon.kz.

- Нужно не только направлять депутатские запросы в правительство, но и контролировать их исполнение. Для этого надо воспользоваться всеми возможностями, предоставленными депутату. Это первый вопрос. Второе. В этом году планируется проведение порядка 80-ти мероприятий. Впервые будут проводиться дни регионов в сенате. У нас имеется график и утвержден план. Это поможет установить более тесное взаимодействие с маслихатами, регионами, - сказала Назарбаева.

По ее мнению, такие мероприятия нужно проводить на регулярной основе.

- Кроме того, планируются парламентские слушания посвятить таким ключевым темам как состояние легкой промышленности в Казахстане, развитие АПК, развитие транзитного потенциала. У нас идут подготовительные работы к этим работам, - перечислила она.

В настоящее время при Сенате функционируют специальные советы, это советы по совершенствованию бюджетного законодательства, по совершенствованию законотворческого процесса, по взаимодействию с местными представительными органами, маслихатами.

- Недавно мы провели рабочие встречи по вопросам развития АПК и теперь нам назрела необходимость создания председатель совета по АПК, где бы мы обсуждали поднятые представителями АПК вопросы. Также мы создали совет по молодежи, который будет обсуждать вопросы нашей молодежи. Недавно правительством утвержден план законопроектных работ на текущий год. В план на 2020 год вошли 17 проектов законов, направленных на решение важнейших вопросов по поручению Перового Президента и главы государства. В связи с этим комитетам необходимо скоординировать законодательную работу с разработчиками законопроектов, - отметила спикер.

По ее словам, депутатам требуется представить правительству конкретные предложения по законодательной деятельности и волнующим население актуальным вопросам и внести соответствующие изменения в законы.

- Нужно держать на контроле реализацию депутатских запросов, - подчеркнула Назарбаева.

Тем временем она напомнила, что в сентябре прошлого года был утвержден общенациональный план мероприятий по реализации посланий Президента Касым-Жомарта Токаева.

- В связи с этим Сенату при принятии законов необходимо обеспечить решение ряда вопросов. В частности, это повышение гарантий, защиты прав граждан, должны быть усилена ответственность сотрудников правоохранительных органов или специальных органов за провокационные действия. Также установлен запрет на привлечение к уголовной ответственности и осуждение только лишь на основе свидетельских показаний и неподтвержденных достаточных достоверных доказательств. Мы со своей стороны должны подойти к законотворческой деятельности с большой ответственностью и своевременно выполнять поставленные задачи, - заключила глава Сената.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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