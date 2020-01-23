Казахстан будет заметать

В большинстве областей ожидаются снегопады, метели, очень сильный западный ветер.

В Казахстане не прогнозируют изменений в погоде, передает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 23-25 января.

По информации синоптиков, в предстоящие трое суток каких-либо заметных изменений в погоде Казахстана не ожидается. По-прежнему территория республики будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, связанных с атлантическими циклонами, перемещающимися через северные районы Скандинавии и России.

Поэтому в большинстве областей ожидаются снегопады, метели, очень сильный западный ветер, в северных областях порывы ветра могут достигать более 30 м/с, а также туманы и гололёд. Температура воздуха сохранится выше средней многолетней на 5...8°С, в северных областях на 8…13°С, - отметили метеорологи.

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