Генсек ООН: "Четыре всадника" угрожают миру

Я вижу их среди нас.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что миру в настоящий момент угрожают "четыре всадника", сообщает РадиоSputnik.

Я вижу "четырех всадников" среди нас – четыре надвигающиеся угрозы, которые подвергают опасности прогресс XXI века и создают угрозу возможностям XXI века, ‒ сказал Гутерреш, выступая на Генеральной Ассмблее ООН с докладом об итогах работы всемирной организации в минувшем году и задачах на 2020 год.

По словам Гутерреша, первым "всадником" является "высочайшая геостратегическая напряженность". Генсек отметил, что конфликты ведут к широкомасштабным людским страданиям, растет ядерная угроза.

Вторый "всадник", как заявил генсек, ‒ это климатический кризис. Гутерреш напомнил, что на планете продолжается рост средней температуры атмосферы, миллионы видов животных и растений оказались под угрозой исчезновения.

Третьим "всадником" Гутерреш назвал "растущее глобальное недоверие". Он отметил, что в мире падает доверие к политическим учреждениям, две трети людей живет в странах, где растет неравенство.

И четвертым "всадником", по мнению генсека ООН, является "темная сторона цифрового мира". Гутерреш подчеркнул, что новые технологии используются для преступлений, разжигания ненависти и распространения ложной информации.





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