Пилотируемых запусков на комплексе "Байтерек" не будет

Это позволит сократить расходы казахстанской стороны.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев прокомментировал в кулуарах Сената отказ от пилотируемых запусков с космического ракетного комплекса "Байтерек", передает корреспондент zakon.kz.

Есть такой вопрос (отказа от пилотируемости – прим.). На самом деле предполагалось то, что этот комплекс будет пилотируемым, на сегодняшний момент российская сторона предложила казахстанской стороне отказаться от пилотируемости, что позволит, во-первых, улучшить экономическую эффективность вложенных средств, и плюсом ко всему сокращает затраты казахстанской стороны, - сказал он.

По его словам, первоначальные затраты предполагались в размере 314 млн долларов.

Сегодня я говорю о 233 млн долларах, которые необходимы для создания старта, для его модернизации. И, в этой связи, мы конечно же поддерживаем данную сторону, тем более что на сегодняшний момент, мы прорабатываем другой проект - это "Гагаринский старт", который является пилотируемым и ближайшее время, завершив все процедуры, мы сможем предоставить информацию, - заверил Жумагалиев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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