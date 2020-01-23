Вывозили ли ночью из Нур-Султана снег 

Более 27 тыс кубометров снега вывезено из города.

Сегодня в столице в работах по очистке и вывозу снега задействовано 1 700 дорожных рабочих и 1 127 единиц специальной техники, сообщает zakon.kz со ссылкой на УДОР Нур-Султана.

В ночь с 22 на 23 января в Нур-Султане в снегоочистительных работах было задействовано 211 дорожных рабочих и 1 053 единиц спецтехники, - говорится в сообщении.

Минувшей ночью было вывезено 27 485 кубометров снега, это – 2 290 рейсов. Всего за весь период коммунальные службы вывезли 2 191 788 кубометров снега, что составило 182 649 рейсов.

В городе последствия снегопада устраняют 1 700 дорожных рабочих, используются 1 127 единиц специальной техники. В ночь на 23 января произошло 35 ДТП без пострадавших. В школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменены занятия.

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