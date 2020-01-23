Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Путану из Узбекистана задержали в борделе Индии

Она находится под стражей.

Фото : 24.kz23 января 2020, 11:58

В районе Ганди-Нагар в индийском городе Бхопал местная полиция задержала незаконную группировку, оказывающую секс-услуги, передает CentralAsia (UZ).

В ходе специального рейда были арестованы четыре женщины и два их помощника-мужчины. Среди задержанных - гражданка Узбекистана, которая оказывала секс-услуги менеджеру местного банка.

Гражданка Узбекистана в настоящее время находится под стражей. По данным местной полиции, женщина была зарегистрирована в Дели, в настоящее время проверяют срок действия ее визы в Индию.

Информации о том, переданы ли данные о личности женщины и ее задержании в посольство Узбекистана в Индии нет.

Зарубежные издания не раз сообщали, что женщины из Узбекистана становились жертвами торговли людьми и часто добровольно занимаются проституцией в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты