Открыть доступ к информации о правах на недвижимость предлагают в Казахстане

В Мажилисе презентовали законопроект, который позволит улучшить бизнес-климат в стране.

Предлагается открыть доступ к информации об обременении на недвижимое имущество, сообщил вице-министр национальной экономики Казахстана Жаслан Мадиев, передает корреспондент zakon.kz.

Данная мера предусматривается в рамках 8-го пакета.

- Также открытие доступа к информации о правах собственности на недвижимое имущество на юридических лиц. Реализация реформы позволит гражданам до приобретения недвижимости получать информацию о правах собственности. Учитывая, что на сегодня содержащаяся в правовом кадастре информация о физлицах является персональным данным, поэтому публичный доступ мы предлагаем начать с юридических лиц, — сказал Мадиев на презентации проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата".

Он добавил, что среди других инициатив предусматривается отмена обязательности отметки о производственной регистрации сделки купли-продажи на недвижимое имущество.

- В целях реализации механизма электронной регистрации прав предусматривается по аналогии с нотариальными договорами отменить проставление штампа на письменных договорах, не удостоверенных в нотариальном порядке. Регистрация в качестве плательщика по НДС будет осуществляться в течение одного дня только по электронной заявке на сайте salyk.kz, — уточнил вице-министр.

В целом, по его словам, проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата", предусматривающий реформы, направленные на улучшение условий ведения бизнеса.

- Законодательные инициативы предусматривают 197 поправок в 39 нормативных правовых актов , в рамках которых задействовано 8 индикаторов рейтинга "Doing Business", а также нормы по исключению барьеров, препятствующих конкуренции, и повышению эффективности антимонопольного регулирования, — отметил Мадиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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