Казахстан занял 113 место в Индексе восприятия коррупции

Казахстан оценивался в группе стран ECA (Европа и Центральная Азия).

Глобальное антикоррупционное движение Transparency International 23 января опубликовало Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2019 год, в котором Казахстан занял 113 место, передает zakon.kz.

- В этом году оценку восприятия коррупции в государственном секторе прошли 180 государств. Опираясь на 13 видов опросов бизнесменов и экспертных оценок, эксперты TI оценили, насколько страны подвержены коррупции по шкале от нуля до 100, где ноль – уровень коррупции высокий, 100 — низкий, - говорится в сообщении на сайте организации.

Как отмечается, основной темой глобального исследования определена политическая прозрачность, связь между политикой, деньгами и коррупцией, в том числе влияние правил финансирования избирательных кампаний на политическую власть и выборы.

По итогам 2019 года Казахстан набрал 34 балла и занял 113 позицию наряду с Филиппинами, Замбией, Непалом, Сальвадором и Свазилендом.

Казахстан оценивался на основе 9 источников:

Как отмечается в исследовании, Казахстан демонстрирует поступательный рост в CPI. Вместе с тем, его половинчатый подход в приведении норм национального законодательства требованиям международной антикоррупционной конвенции ООН, к которой он присоединился более 10 лет назад, а также двойные стандарты в системе наказания лиц, осужденных за коррупцию, не позволяют, по мнению международного сообщества, преодолеть восприятие страны как высоко коррумпированной.

Странами лидерами стали Новая Зеландия и Дания с оценками 87 в каждой, аутсайдерами — Сомали, Южный Судан и Сирия с оценками 9, 12 и 13 соответственно.

В региональном разрезе лучшими оказались страны Западной Европы, в них средний бал уровня восприятия коррупции составил 66 баллов. Регионы с наименьшим количеством баллов — Африка к югу от Сахары (32) и Восточная Европа и Центральная Азия (35).

Казахстан оценивался в группе стран ECA (Европа и Центральная Азия).

На постсоветском пространстве лидерами стали Грузия – 56 баллов, 44 место, Беларусь – 45 баллов, 66 место, Армения – 42 балла, 77 место. Молдова набрала 32 балла, 120 место, Украина – 30 баллов, 126 место, Азербайджан – 30 баллов, Кыргызстан – 30 баллов, 126 место 126 место, Россия – 28 баллов, 137 место, Узбекистан – 25 баллов, 153 место, Таджикистан – 25 баллов, Туркменистан – 19 баллов, 165 место.

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