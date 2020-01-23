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На границе Казахстана с Китаем произошло землетрясение

Сведений об ощутимости нет.

Фото : inalmaty.kz23 января 2020, 12:10

23 января в 10.52 зарегистрировано землетрясение, передает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 466 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 41.71° с.ш. 82.20° в.д. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - сообщили в СОМЭ.


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