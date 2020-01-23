За что будет отвечать Казахстан на ракетном комплексе "Байтерек"

Российская сторона отвечает за создание ракеты, а казахстанская - за наземную инфраструктуру.

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", передает корреспондент zakon.kz.

Как пояснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, законопроект предусматривает актуализацию основных условий реализации проекта.

Первоначально проект планировалось реализовать на основе российской ракеты носителя "Ангара". Однако в связи с тем, что ракета носитель не был готов вовремя, сторонами были рассмотрены множество различных вариантов реализации проекта. В итоге стороны решили реализовать проект на базе ракеты носителя "Союз-5", - сказал он.

В целом, по его словам, Российская Федерация отвечает за создание ракеты, а казахстанская сторона отвечает за наземную инфраструктуру.

В данном проекте российская сторона обеспечивает создание ракеты-носителя "Союз-5", контрольно-проверочной аппаратуры на техническом и стартовом комплексах, а также модернизацию технического комплекса разгонного блока, космического аппарата и космической головной части. Эти работы оцениваются в 916 млн. долларов. В целях модернизации в 2018 году казахстанской стороне были переданы 243 объекта "Зенит-М", расположенные на площадках 42, 43 и 45 космодрома "Байконур", - отметил глава ведомства.

Министр добавил, что казахстанская сторона проводит реконструкцию и модернизацию объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М".

Будут проведены работы по модернизации стартового и технического комплексов, капитальный ремонт и реконструкция существующих, а также строительство новых объектов наземной космической инфраструктуры. Эти работы оцениваются в 233 млн долларов, - заключил Жумагалиев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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