Около 100 ДТП произошло в Нур-Султане из-за разыгравшейся непогоды

Участниками одной из дорожных аварий стали скорая помощь и два маршрутных автобуса.

Около ста дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Нур-Султане из-за разыгравшейся непогоды, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Так 23 января 2020 года в девять часов утра по Карагандинской трассе между гипермаркетом "Кенмарт" и автозаправкой, съехал в кювет маршрутный автобус №80 под управлением водителя 1972 года рождения. В автобусе находилось девять пассажиров.

Через несколько минут, ехавший по этой же трассе автомобиль скорой помощи был вынужден экстренно затормозить, чтобы не допустить столкновение с автобусом № 80. Водитель следовавшего за ним автобуса №29 не успел среагировать, и врезался в карету скорой помощи.

К счастью в этом тройном ДТП обошлось без пострадавших, и все пассажиры автобусов тремя экипажами патрульной полиции были доставлены в теплую остановку в районе магазина "Встреча".

Уважаемые водители, Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что в связи с ухудшением погодных условий закрыты отдельные участки дороги для движения транспортных средств. Полностью поднят и работает личный состав Департамента для оказания содействия населению. Просим жителей столицы отнестись с пониманием: выполнять требования патрульных полицейских, не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помехи уборочной технике. На данный момент с ночи 23 января в городе зафиксировано около 100 ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших, – сообщили в пресс-службе столичного ДП.

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