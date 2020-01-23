Каспийские тюлени находятся на грани вымирания

Уникальность каспийского тюленя в том, что он эндемик, то есть обитает только в Каспийском море, и такого вида больше нет нигде в мире.

Если лет тридцать назад, по свидетельству местных жителей, тюленей нередко можно было встретить на пляжах в черте города Актау, а по реке Урал они часто доплывали до города Атырау, то теперь местные жители с грустью вспоминают о некогда милых, забавных животных, которые густо заселяли эти края. За последние 100 лет популяция каспийского тюленя резко сократилась, и сейчас они находятся на грани вымирания, передает "МК в Казахстане".

Лежбища этого удивительного вида теперь можно обнаружить лишь в удаленных местах Каспия. Представители Института гидробиологии и экологии рассказали об этой проблеме. Это единственный институт в Казахстане, который занимается сохранением и спасением каспийской нерпы.

Каждую весну и осень Асель Баймуканова — оператор и специалист по экологическому просвещению, победитель проекта "100 новых лиц Казахстана" — уезжает от благ цивилизации на дикий каспийский берег с исследовательской группой.

— В чем уникальность каспийского тюленя? Он ведь живет в закрытом водоеме, не имеющем выхода в океан. Где-то еще обитает этот вид?

— Уникальность каспийского тюленя в том, что он эндемик, то есть обитает только в Каспийском море, и такого вида больше нет нигде в мире. Каспийский тюлень — единственное морское млекопитающее на Каспии, занимающее верхнюю позицию в пищевой цепи. Вид считается индикатором состояния экосистемы Каспийского моря, и происходящие изменения окружающей среды отражаются на здоровье отдельных особей и влияют на популяцию в целом. И если тюлени болеют и умирают, значит, экосистема моря в неблагополучном состоянии. А это тревожный звонок и для человека.

— С какими опасностями сталкивается каспийский тюлень? От чего он погибает чаще всего?

— С 2008 года каспийский тюлень в Красной книге Международного союза по охране природы получил статус исчезающего вида. В начале ХХ века его численность составляла около миллиона, а по данным авиаучетов 2005-2012 годов, сократилась более чем на 90 процентов, составив всего около 100 тысяч. В ХIX веке в среднем добывали по 150-160 тысяч особей в год, достигая в иные годы и более 250 тысяч.

Также из-за ценных шкурок били щенят, а с 70-х годов ХХ века преимущественно стали добывать именно бельков — новорожденных щенков, обладающих белым мехом. В целом промысел считают основным фактором катастрофического снижения численности каспийского тюленя. С 2006 года лимит добычи тюленя перестали утверждать в Казахстане. В России он все еще есть, но промысел также не ведется, потому что стал не выгодным. Во всех других прикаспийских странах каспийский тюлень — вид краснокнижный и запрещен к промыслу.

Но нельзя считать, что прекращение промысла сразу положительно отразится на численности вида. Ведь тюлени продолжают умирать и в иные годы. Сотни трупов выносятся на побережье. Причинами гибели является судоходство, рыболовство, браконьерство, болезни. В зимний период под ледоколами, проходящими через ледовые поля в Северном Каспии, гибнут новорожденные щенки тюленей, ведь они рождаются именно зимой на льду.

Тюлени также во множестве попадают в рыболовные сети и мучительно умирают. Ежегодно, по приблизительным подсчетам, в сетях гибнет около полутора и более тысяч тюленей. Тюлени по-прежнему гибнут от рук браконьеров, выходящих на промысел для добычи шкур и жира. Загрязнение моря снижает иммунитет животных, поэтому существует риск эпидемий, последняя из которых в конце ХХ — начале ХХI века унесла более 30 тысяч. Загрязнение также негативно отражается на способности деторождения. По данным российских ученых, количество яловых, то есть неспособных зачать самок в популяции, достигает 50 процентов. Из-за судоходства, рыболовства, дикого туризма, браконьерства тюлени уходят со своих привычных лежбищ и не могут спокойно образовывать новые на островах, а это также ослабляет организм животных.

Другая серьезная проблема, которая вызывает обеспокоенность всего мирового сообщества, — это изменение климата. Сокращение ледового покрова на Каспии — большая угроза размножению тюленей. Гидробиолог нашего института обнаружил микропластик. Микропластик — результат разрушения любой пластмассы, попадает в экосистему из различных источников, включая рыболовные сети из синтетических материалов, пластиковые бутылки, автомобильные покрышки. Микропластик накапливается в окружающей среде в большом количестве, загрязняя и морскую экосистему. И так как разлагается он медленно, сотни и даже тысячи лет, то это увеличивает вероятность попадания и накопления микропластика в тканях многих организмов. Последствия такого насыщения будут плачевны. Все эти стрессовые условия неблагоприятно сказываются на продолжительности жизни морских особей.

Помимо особенностей поведения и питания каспийских тюленей мы также проводим анализ их смертности. У нас работает гистолог, который по срезам клыков может определить, сколько было лет тюленю на момент смерти. В этом году мы получили интересные данные: максимальная продолжительность жизни каспийских тюленей сократилась в два раза. Более 20 процентов погибших тюленей составляют щенки в возрасте до одного года, а большинство не доживают до половой зрелости (до восьми лет). Хотя в благоприятных условиях каспийская нерпа живет до 50 лет, в настоящее же время среди погибших тюленей встречена всего лишь одна особь в возрасте 26 лет.

Коса Кендирли

— Если дело в неблагоприятных условиях обитания, возможно ли адаптировать каспийского тюленя в другой среде, более благоприятной?

— Теоретически это возможно, но неизвестно, как это скажется на здоровье всего вида. В морских водоемах очень важна концентрация соли. Она влияет на способность животных к размножению. Негативно может сказаться на размножении и отсутствие привычных мест залегания. Чтобы узнать, сможет ли каспийский тюлень приспособиться к новой среде, нужны глубокие исследования. Когда мы переносим вид в новую среду обитания, где существует своя устоявшаяся экосистема, мы также рискуем ее нарушить. Мы не можем сказать точно, произойдут ли изменения к лучшему, спасем ли мы этот вид или ухудшим ситуацию тех видов, которые обитают в другом водоеме. Это вопрос, на который нельзя ответить без соответствующих исследований.

— Известно, что в Актау находится единственный центр реабилитации тюленей. Правда ли, что он открылся в критический момент, когда каспийский тюлень оказался на грани исчезновения?

— Ситуация и сегодня критическая. Если в 2015 году, когда мы посетили лежбище Кендерли, нам удалось зафиксировать до 400 особей, то осенью 2018 и 2019 годов их уже там не было. Это место залегания может исчезнуть из-за повышенного прессинга со стороны рыбаков, туристов и охотников, которые охотятся в этой части. Что касается центра реабилитации, конечно, это очень необходимая мера. Но не достаточно открыть один центр. Необходимо продумать систему таких центров. Причем надо продумывать и научно обеспечивать поимку, доставку, лечение больных тюленей.

— Какие основные меры нужно принять для защиты каспийской нерпы?

— Основная задача — сохранить те места залегания, на которых тюлени обитают. В зимнее время они концентрируются на льдах в большом количестве. Там они и спариваются, и рожают щенков. Но там же существует опасность встречи с ледоколом. В первом случае он давит тюленей, во-втором разлучает щенков и матерей. Первые три недели жизни детеныши тюленя должны регулярно питаться жирным молоком матери, чтобы набрать вес. И только после того, как перелиняют, они могут существовать самостоятельно. До этого времени они полностью зависят от своих матерей. В случае если щенок теряется, он обречен на гибель.

Чтобы защитить тюленей от судоходства в период размножения, необходимо запретить его в этих местах или ввести строгие ограничения, правила и нормы. Необходимо также запретить использование рыболовных сетей из синтетических мононитей и всех крупноячеистых сетей. Возможно, настало время ввести запрет на все рыболовные ставные сети.

Следует предусмотреть создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) для сохранения каспийского тюленя. Наш институт уже несколько лет рекомендует создание государственного природного резервата. Именно эта форма позволит разрабатывать мероприятия для восстановления утраченных место обитаний тюленей. Конечно, любые перемены начинаются с осознания. Для этого необходимо усиленно вести образовательную работу среди населения. Ошибочно считать, что тюлень — это какое-то далекое животное, которое нас абсолютно не касается, и если мы их не видим — значит, проблемы не существует. Нужно, чтобы люди осознали свою принадлежность к природе.

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