Пьяного дебошира сняли с поезда
Он заплатит штраф в 5 МРП.
Фото : Garrett Ziegler/Flickr23 января 2020, 12:42
На станции Оскемен-1 с пассажирского поезда сообщением "Риддер-Томск" сняли пьяного дебошира, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамент полиции на транспорте
- 21 января сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Оскемен-1 с пассажирского поезда сообщением "Риддер-Томск" актом начальника данного поезда был снят 54-летний гражданин Российской Федерации, - говорится в сообщении.
По словам начальника поезда, мужчина находился в нетрезвом состоянии, вел себя не адекватно, тем самым нарушил общественный порядок. При проверке транспортные полицейские установили жителя Краснодарского края, 1966 года рождения.
Согласно заключения медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени".
После чего, в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 440 ч.1 КоАП РК. Он заплатит штраф в размере 5 МРП.
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