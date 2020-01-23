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Еще один член Президентского молодежного кадрового резерва получил должность

Свою трудовую деятельность начал в 2007 году.

Фото : пресс-служба23 января 2020, 12:45

Член Президентского молодежного кадрового резерва назначен заместителем председателя Комитета Гражданской Авиациии, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Им стал Ардак Утепов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП "Казаэронавигация".

Утепов Ардак Тултаевич родился в 1984 году в городе Целиноград (Нур-Султан). Окончил Институт управления (Астана), Академию гражданской авиации (Алматы), Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Калифорнийский университет (г. Сан-Диего, США).

Свою трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим специалистом отдела авиационной безопасности управления государственного надзора за безопасностью полетов Комитета гражданской авиации. Затем, с 2010 по 2011 годы занимал должность эксперта управления, после, до 2014 года занимал должность начальника управления международных отношений. С 2014 года по 2018 г.г. начальник отдела научно-технической информации департамента стратегического планирования и качества РГП "Казаэронавигация". С 2018-го по настоящее время занимал должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП "Казаэронавигация".


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