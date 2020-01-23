49 участков трасс закрыты в Казахстане
По всей республике работает 749 единиц техники.
В связи с плохими погодными условиями закрыто движение на 49 участках, протяженностью 5320 км. это почти 25 % всех дорог республиканского значения. Больше всего трасс закрыто в Акмолинской и Северо-казахстанской областях, сообщает zakon.kz.
1. "Екатеринбург-Алматы" км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.
2. "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.
3. "Жезказган-Петропавловск" км. 377-595, уч. гр.Костанайской обл.-гр. СКО.
4. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 232-260, уч. гр. Костанайской обл.-п. Сурган.
5. Жаксы-Есиль-Бузулук" км. 0-82, уч. п.Жаксы-п.Бузулук.
6. "Екатеринбург-Алматы" км. 917-1247, уч. с.Жаксы –г. Нур-Султан
7. Нур-Султан-Петропавловск, км 18-231 (Нур-Султан-Щучинск)
8. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 32-51 (Кабанбай батыр-граница Карагандинской обл)
9. Екатеринбург-Алматы, км 1291-1353 (Жибек Жолы-граница Карагандинской обл)
10. Щучинск-Зеренда, км 0-80 (Щучинск-Зеренда)
11. Нур-Султан-Коргалжын, 38-180 (Акмол-Коргалжынский заповедник)
12. Актобе-Орск, км 39-135 (Ш.Калдаяков-граница РФ)
13. Самара-Шымкент, км 965-1240 (Карабутака-граница Кызылординской обл)
14. Актобе-Атырау-граница РФ, км 100-330 (Кандыагаш-граница Атырауской обл)
15. "Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ" км. 15-105, уч. п.Белоусовка–г.Риддер.
для грузового с прицепом и полуприцепом автотранспорта
16. "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ", км 36-123 (Предгорное-граница РФ)
17. "Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 707-941, уч.г.Аягоз-пов.на Бугаз.
18. Семей-Кайнар, км 8-266 (Семей-Кайнар)
19. Алматы-Усть-Каменогорск, км 971-1068 (Калбатау-Касым Кайсенов)
20. "Жезказган-Петропавловск" км. 138 -252, уч. с.Улытау-гр. Костанайской обл.
21. "Екатеринбург-Алматы" км. 1504-1620, уч. г.Караганда-п.Аксу-Аюлы.
22. "Екатеринбург-Алматы" км. 1291-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.
23. "Екатеринбург-Алматы" км. 1426-1447.
24. Нур-Султан-Кабанбай батыр-Киевка-Темиртау, км 51-102 (граница Акмолинской обл-Киевка)
25. Кызылорда-Павлодар, км 972-1135 (Граница Карагандинской обл-граница Павлодарской обл)
26. Кызылорда-Павлодар, км 748-906 (Атасу-Топар)
27. Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара" км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.- п.Ботакара.
28. "Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 17-217, уч. г.Караганда- г.Каракаралинск
29. "Жезказган-Петропавловск", км 11-136 (Жезказган-Улытау)
30. Кызылорда-Павлодар, км 216-425 (граница Карагандинской обл-Жезказган)
31. "Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ" км. 0-174, уч. п.Денисовка – гр.РФ.
32. "Жезказган-Петропавловск" км. 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – уч. гр.Акмолинской обл.
33. "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км. 108-232, уч. с.Аулиеколь-гр. Акмолинской обл.-п. Сурган.
34. "Екатеринбург-Алматы" км. 686-729, уч. с. Сарыколь-Северо-Казахстанской обл.
35. Мамлютка-Костанай, км 180-252, граница СКО-Узунколь
36. "Самара-Шымкент" км. 1240-1357, гр. Актюбинской обл.-г.Аральск.
37. Самара-Шымкент, км 12-216 (Кызылорда-граница Карагандинской обл)
38. "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.
39. Кызылорда-Павлодар, км 1135-1206 (граница Карагандинской обл-Бозшаколь)
40. "Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара" км. 138-231, уч. с.Баянаул-гр.Карагандинской обл.
41. Ленинский-Иртышск-Русская поляна, км 0-263 (Ленинский-граница РФ)
42. "Екатеринбург-Алматы" км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.
43. "Тимирязево-Сарыколь-граница области" км. 0-31.
44. "Екатеринбург-Алматы" км. 729-835, уч. гр. Костанайской обл.-с.Чистополье.
45. "Кокшетау-Рузаевка" км. 102-196, уч. Саумалколь-с.Рузаевка.
46. "Жезказган-Петропавловск" км. 595-701, уч. гр.Акмолинской обл.-с. Новоишимка
47. Мамлютка-Костанай, км 104-180 (Пресновка-граница Костанайской обл)
48. Жезказган-Петропавловск, км 701-883 (Новоишимка-Явленка)
49. Волошинка-Сергеевка-Тимирязево, км 0-119
По всей республике работает 749 единиц техники.
При возникновении нештатной ситуации Вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403. АО "НК "КазАвтожол" напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине, - сообщила руководитель пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.
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