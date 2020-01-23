Власти Нур-Султана обратились к жителям в связи с бураном
Зам акима добавил, что городские власти поставили дежурную технику, которая чистит дороги, но из-за сильного ветра проезжую часть заметает все равно.
Заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев попросил жителей лишний раз не выходить на улицу, пока не прекратится сильный ветер и буран, передает zakon.kz.
- В связи с обильным снегопадом и сильным ветром мы усилили работу. Только подметаем-начинает сметать. Просим жителей города воздержаться максимально от выездов, ограничить движение за город, в том числе в городе. Это позволит вам избежать ДТП, столкновений. Очень низкая видимость, - сказал Алтынбек Кайсагалиев.
Зам акима добавил, что городские власти поставили дежурную технику, которая чистит дороги, но из-за сильного ветра проезжую часть заметает все равно.
Ранее о работе по ликвидации заносов рассказали в ДЧС столицы.
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