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Власти Нур-Султана обратились к жителям в связи с бураном

Зам акима добавил, что городские власти поставили дежурную технику, которая чистит дороги, но из-за сильного ветра проезжую часть заметает все равно.

Фото : Zakon.kz23 января 2020, 12:52

Заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев попросил жителей лишний раз не выходить на улицу, пока не прекратится сильный ветер и буран, передает zakon.kz.

- В связи с обильным снегопадом и сильным ветром мы усилили работу. Только подметаем-начинает сметать. Просим жителей города воздержаться максимально от выездов, ограничить движение за город, в том числе в городе. Это позволит вам избежать ДТП, столкновений. Очень низкая видимость, - сказал Алтынбек Кайсагалиев.

Зам акима добавил, что городские власти поставили дежурную технику, которая чистит дороги, но из-за сильного ветра проезжую часть заметает все равно.

Ранее о работе по ликвидации заносов рассказали в ДЧС столицы.


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