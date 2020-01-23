Отменен-задержан. Онлайн-табло в аэропорту Нур-Султана

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 38 рейсов и отменены 11 рейсов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В связи с плохими метеоусловиями в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев на данный момент имеются задержки 38 авиарейсов и отменены 11 рейсов.

22 рейса задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту назначения.

9 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы из городов Омск, Ташкент, Москва и Киев); 8 рейсов авиакомпании "SCAT" (из них международные рейсы из городов г. Улан-Батор, Москва и Прага); 2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" в Алматы и Костанай; 3 рейса авиакомпании "Fly Arystan" в Павлодар, Алматы и Костанай, - говорится в сообщении.

На вылет имеются задержки 16 рейсов по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту отправления (порывы ветра достигают 20 м/сек).

6 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы в города Ташкент и Киев); 6 рейсов авиакомпании "SCAT" (из них международные рейсы в города Москва и Прага); 4 рейса авиакомпании "Qazaq Air" и "Fly Arystan".

Отменены 11 рейсов а/к "Lufthansa" во Франкфурт, "Turkish Airlines" в Стамбул, "LOT Polish" в Варшаву, "Air Astana", "Qazaq Air", "SCAT".

Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме.

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