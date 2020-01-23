Мексиканским детям выдали оружие и полицейскую форму

Дети в униформе общинной полиции с винтовками показали упражнения с оружием, после чего прошли маршем по центральной улице муниципалитета, в котором уже пять дней продолжаются протесты местных жителей.

Несовершеннолетним представили оружие и униформу общественной полиции. Об этом сообщает местное издание El Sur, передает zakon.kz.

Жарким днем Региональный совет местных властей коренных народов общины Алькосакан мексиканского штата Герреро CRAC-PF представил 19 мальчиков в возрасте от 6 до 15 лет, которые были обучены защите своих семей и деревень от преступной группы, преследовавшей их в 16 общинах на территории сообщества.

19 несовершеннолетних были представлены с оружием и униформой общественной полиции после сквозного марша в общине Алькосакан.

Советник CRAC-PF Бернардино Санчес Луна сказал, что несовершеннолетние были обучены использовать оружие, потому что они увидели, что правительство не имеет возможности или интереса для защиты коренных народов от преступных групп.

Как сообщили представители общинной полиции, пользоваться оружием разрешат лишь детям от 12 лет, подготовка которых занимает несколько месяцев. Младшие добровольцы тренируются с палками.

- Иногда дети выходят пасти животных в поле, где встречают преступников, так что лучше им уметь защитить себя и младших, - добавил Санчес

Дети в униформе общинной полиции с винтовками показали упражнения с оружием, после чего прошли маршем по центральной улице муниципалитета, в котором уже пять дней продолжаются протесты местных жителей.

17 января преступники сожгли в этом районе два автомобиля, в которых погибли 10 человек из состава местной музыкальной группы. Год назад в нападении на соседнюю индейскую общину в Чилапе погибли 18 преступников и более 20 местных жителей. Террор в регионе со стороны группировки Los Ardillos продолжается более пяти лет, за это время жертвами похищений и последующих убийств стали среди прочих местный политический лидер, режиссер-документалист и группа мастеров народного промысла.

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