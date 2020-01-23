В Казахстане сократят госучастие в предпринимательской деятельности

Субъекты рынка с госучастием могут быть созданы при осуществлении деятельности в сфере государственной монополии, обеспечению национальной безопасности и обороноспособности государства.

В Казахстане предлагается сократить основания государственного участия в предпринимательской деятельности, сказал на презентации в мажилисе проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам улучшения бизнес-климата" вице-министр национальной экономики Жаслан Мадиев, передает корреспондент zakon.kz.

- Законопроектом предусмотрены поправки, направленные на исключение барьеров, препятствующих конкуренции. Здесь реформа по сокращению оснований государственного участия в предпринимательской деятельности. Теперь согласно проекту субъекты рынка с государственным участием могут быть созданы при осуществлении деятельности в сфере государственной монополии, обеспечению национальной безопасности и обороноспособности государства, использованию стратегических объектов, а также недостаточном уровне развития конкуренции, определяемом по итогам анализа соответствующего товарного рынка, - сказал Мадиев.

Он добавил, что предусмотрены также реформы по утверждению правительством перечня видов деятельности, осуществляемых госпредприятиями.

- Это позволит ограничить деятельность госпредприятий рамками разрешенных видов деятельности и организовать процесс их сокращения. Введение конкурсного порядка предоставления государством исключительных прав субъектов рынка и ограничения их деятельности. При этом утверждение порядка проведения конкурса, согласование цены будет осуществляться антимонопольным органом. Кроме того, на субъектов рынка с исключительными правами будет осуществляться запрет на осуществление иной деятельности и злоупотребление монопольным положением, - объяснил вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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