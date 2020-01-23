В Алматы продлили арест британцу, подозреваемому в убийстве дочери
Он будет содержаться под стражей еще один месяц.
Фото : Pixabay23 января 2020, 13:24
Британцу, подозреваемому в убийстве полуторагодовалой дочери, продлили арест, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.
Следственный суд продлил арест гражданина Великобритании Бараката Мохамеда. Он будет содержаться под стражей еще один месяц до 24 февраля.
Утром 24 октября в пятизвездочном отеле в Алматы отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Малышка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи. Но в больнице девочке ничем помочь уже не смогли и констатировали смерть.
Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.
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