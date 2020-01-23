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В Алматы продлили арест британцу, подозреваемому в убийстве дочери

Он будет содержаться под стражей еще один месяц.

Фото : Pixabay23 января 2020, 13:24

Британцу, подозреваемому в убийстве полуторагодовалой дочери, продлили арест, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

Следственный суд продлил арест гражданина Великобритании Бараката Мохамеда. Он будет содержаться под стражей еще один месяц до 24 февраля.

Утром 24 октября в пятизвездочном отеле в Алматы отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Малышка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи. Но в больнице девочке ничем помочь уже не смогли и констатировали смерть.

Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.


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