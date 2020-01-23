Новые ливневки появятся на нескольких улицах Петропавловска

В бюджете предусмотрели средства на то, чтобы поэтапно приводить в порядок ливневые канализации в целом по городу.

На отчетной встрече с населением аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказал, как будут решать проблему неработающей ливневой канализации, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Глава города заверил, что местные власти об этой на самом деле давней проблеме знают. И пытаются ее решить. В прошлом году впервые за много лет начали строительство ливневок. Работы проводили по улицам Панфилова и Украинской в Рабочем поселке. Б.Жумабеков говорит, что устройство ливневой канализации продолжат и в этом году. Уже готовы пять проектно-сметных документаций.

В бюджете предусмотрели средства на то, чтобы поэтапно приводить в порядок ливневые канализации в целом по городу.

Поднялись грунтовые воды. Мы знаем, что в некоторых дворах, домах, подвалах, где никогда не было воды, она начала появляться. Это говорит о том, что у нас нет дренажа, нет отвода грунтовых вод. Поэтому ливневками будем заниматься. У нас есть схема работы. Отмечу, что невозможно по некоторым улицам их сразу провести. Например, в микрорайоне "Жас Оркен" идет застройка, предполагается снос. После строительства домов запланирована реконструкция дорог и затем устройство ливневой канализации, - сказал Б.Жумабеков.

В городском акимате уточнили, что готова документация на строительство открытой ливневой канализации по улице Халтурина - от улицы Абая до улицы Радищева, проекты строительства закрытой ливневой канализации на Привокзальной площади и открытой ливневой канализации по улице Волочаевского - от улицы Абая до Радищева.

Разрабатываются проекты реконструкции открытой ливневой канализации протяженностью 4880 метров по шести улицам города.





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