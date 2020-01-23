Казахстанцы приняли участие в уникальном онлайн-эксперименте с кобыльим молоком Saumal

Все участники имели проблемы с желудочно-кишечным трактом и различные связанные с этим заболеванием.

Оздоровительные свойства парного кобыльего молока известны с древних времен, но далеко не все казахстанцы сегодня помнят о его широких возможностях в борьбе с различными недугами. Один из ведущих производителей, бренд SAUMAL, решил продемонстрировать лечебный эффект продукта в действии.

К вопросу подошли основательно и устроили настоящий интернет-марафон под руководством диетолога-нутрициолога Лилии Карпусевич – президента Ассоциации нутрициологов и диетологов Алматы.

Были отобраны 5 добровольцев из числа оставивших заявки на официальной странице компании в социальной сети Instagram. Все потенциальные участники имели проблемы с желудочно-кишечным трактом и различные связанные с этим заболеванием.

Участников я отбирала по анамнезу их заболеваний. Все заявившие изначально немного рассказали о себе, что их беспокоит, каковы их диагнозы и какие методы лечения они уже пробовали, – отметила Лилия Карпусевич.

Помимо проблем с ЖКТ и общего стремления поправить здоровье, люди надеялись снизить вес и даже нарастить мышечную массу.

Решение, которое предложили инициаторы проекта по итогам медицинских анализов претендентов, – разработанный Карпусевич двухмесячный индивидуальный курс рационального питания в сочетании с напитком SAUMAL, который содержит более 40 полезных для здоровья веществ. По словам диетолога, рацион был сбалансирован по энергетической ценности и нутриентному составу для каждого, даже были включены любимые продукты вроде шоколада или печенья в небольших количествах.

2 раза в неделю участники высылали свои результаты взвешивания, делились ощущениями. Результат проявился уже через неделю: кто-то успешно начал сбрасывать вес, а у кого-то уменьшались изжога, вздутие и боли в ЖКТ.

Спустя первую неделю приема я заметила появление какой-то бодрости, энергичности, отсутствие моей хронической усталости, но тогда решила, что это скорее случайность или совпадение. Сейчас, когда я уже две недели не принимаю Saumal, я все-таки понимаю, что именно он был спонсором моего хорошего настроения, – поделилась одна из участниц, Лилия Грицюк.

Отдельным показателем эффективности марафонцы назвали повышение иммунитета, что было очень вовремя перед наступающими холодами – марафон пришелся на ноябрь и декабрь минувшего года. Так, одна из участниц повысила дозировку SAUMAL до трех приемов в день и уже через 3 дня распрощалась с ОРВИ.

Как отмечает диетолог, некоторые выдержали стойко все 2 месяца марафона, а кто-то срывался, но снова возвращался на путь здорового питания. Однако по завершении марафона все участники повторно сдали анализы, в результате чего Лилия Карпусевич выявила значительные улучшения. Согласно заключению эксперта, помимо указанных выше позитивных улучшений, также снизились показатели уровня плохого холестерина – ЛПНП (липопротеидов низкой плотности), улучшились показатели АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза), а также нормализовался уровень глюкозы в крови.

Добавим, что бренд SAUMAL – это производимый в Казахстане натуральный диетический продукт, аналог свежевыдоенного кобыльего молока, сохранивший более 90% его полезных качеств. Одно из крупнейших в мире предприятий по производству сухого кобыльего молока расположено в Карагандинской области и является увеличенной копией немецкого завода Рудольфа Шторха.

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