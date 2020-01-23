Будем летать по новому: эксперты обсудили вопросы развития авиаиндустрии в странах ЦА

Во время обсуждения было затронуто очень много важных вопросов, касающихся как коммерческой деятельности авиакомпаний, так и производственной.

Руководители авиакомпаний стран Центральной Азии (ЦА) обсудили перспективы развития авиации в отрасли, вопросы стратегии и нормативно-правовой базы Европейского Союза по воздушному сообщению, аэропортовые сборы и системы данных о пассажирах API-PNR. По итогам мероприятия состоялась пресс-конференция, сообщает корреспондент zakon.kz.

В работе 2-го Круглого стола руководителей авиакомпаний стран ЦА приняли участие представители казахстанских, кыргызских, таджикских и азербайджанских авиакомпаний, а также представителей ИАТА (Международной ассоциации воздушного транспорта), АО "Авиационная администрация Казахстана", представители дипломатических миссий, как Европейского Союза, так и США в странах Центральной Азии.

Как отметил президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер, во время обсуждения было затронуто очень много важных вопросов, касающихся как коммерческой деятельности авиакомпаний, так и производственной.

Также во время обсуждений мы затронули вопросы безопасности полетов и надзора за безопасностью полетов в нашем регионе. И обсудили их очень детально как с представителями IATA, так и АО "Авиационная администрация Казахстана". У нас также была хорошая возможность обсудить те проблемы, которые существуют в авиационной индустрии. Именно в части инфраструктуры. А также механизмов ценообразования на отдельные услуги в авиационной индустрии, которые на данный момент носят монопольный характер. И было рассмотрено множество предложений о том, что может быть предпринято для того, чтобы внести необходимые изменения для дальнейшего развития и роста в авиационной индустрии, – сказал Питер Фостер.

Так, в ходе круглого стола авиакомпании сделали акцент на том, что безопасность является важнейшим приоритетом для авиационного сообщества и для достижения наивысшего уровня безопасности необходимы совместные усилия. В частности, аудит IOSA является важной программой, обеспечивающей более высокие стандарты безопасности для авиакомпаний, и регулирующие органы должны рассматривать аудит как важную программу для повышения уровня безопасности полетов.

Кроме того, на вопрос журналистов о том, планирует ли авиакомпания Air Astana приостановить закуп самолетов Boeing 737 MAX, от которых пока отказались многие страны мира, Питер Фостер ответил, что главное для компании – это безопасность ее пассажиров.

Этот вопрос касается письма-намерения, которое наша авиакомпания подписала во время проведения авиационной выставки в Дубаи. Речь шла о возможном приобретении 30 самолетов Boeing 737 MAX для FlyArystan. И здесь я хотел бы внести абсолютную ясность в то, что это только письмо-намерение. И на данный момент на этот тип самолетов операционный сертификат был отозван всеми надзорными органами мира. И письмо-намерение, которое мы подписали, не примет форму твердого заказа или контракта до тех пор, пока и если данный тип самолетов будет одобрен к выполнению полетов всеми надзорными органами мира. То есть на данный момент никаких твердых обязательств наша авиакомпания по приобретению этого самолета не имеет, – сообщил Питер Фостер.

Также авиакомпании выступают за эффективную конкуренцию в поставках авиатоплива в аэропортах. С этой целью предлагается внедрить правила, поощряющие эффективную конкуренцию в аэропортах благодаря открытому и недискриминационному доступу на рынок поставщиков авиатоплива для поставок и продажи авиатоплива авиакомпаниям в аэропортах. Открытый доступ усилит свободную и честную конкуренцию, что, в свою очередь, приведет к снижению цен и повышению уровня обслуживания.

Любой поставщик авиатоплива и авиакомпания, самостоятельно обеспечивающая себя топливом, отвечающим критериям безопасности, качества и надежности, должны иметь возможность выйти на рынок и право заключать контракты на хранение и заправку топлива. Поставщики топлива должны иметь возможность иметь прямые соглашения с авиакомпаниями. Аэропорты не должны взимать плату за доступ к рынку поставщикам топлива для открытия коммерческих возможностей. Кроме того, укрепление сотрудничества между авиационным сообществом и властями Европейского Союза позволит улучшить коммуникацию и достигать общих целей в авиации, используя лучшие практики и знания, – отметили участники пресс-конференции.

Также в ходе мероприятия авиакомпании обсудили развитие API/PNR в регионе, плюсы и минусы реализации программы в странах Центральной Азии. Авиакомпании выразили мнение, что внедрение API/PNR является вопросом национальной безопасности и поэтому должно финансироваться государственными органами.

Кроме того, отмечалось, что роль Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) имеет важное значение, как единый голос авиаиндустрии, предоставляющий экспертную оценку по важнейшим темам, связанным с гражданской авиацией. Усиление сотрудничества с широким кругом авиационных заинтересованных сторон, включая авиакомпании, аэропорты, правительства и его агентства, а также международные организации, привносит дополнительную ценность для всех вовлеченных сторон.

И этот регион для нас очень важен. Потому что мы знаем что в следующие 20 лет произойдет рост авиа пассажиров в два раза, и это несет очень большой потенциал в целом для страны и для того, чтобы государство продолжило развиваться. И IATA всегда ищет взаимопонимание между авиакомпаниями и государством. Чтобы мы могли помочь государству ввести и регулировать законы, которые более позитивно служили бы этому развитию. Глобализация это большая часть нашей сегодняшней реальности, и если мы не используем это до максимального уровня, то потеряем очень много возможностей, – подчеркнул директор по региональным отношениям IATA Раймондс Грунтинс.

Как отметил в своем выступлении перед журналистами президент таджикской авиакомпании Somon Air Томас Халлам, ставший организатором и председателем 1-го круглого стола руководителей авиакомпаний стран Центральной Азии, он очень рад видеть, что за такой короткий срок это мероприятие выросло до такого уровня.

И это нам доказало, что в данном регионе присутствует на самом деле искренний интерес и искреннее стремление к сотрудничеству, как со стороны IATA, так и со стороны авиакомпаний региона. Но когда мы готовились к этому мероприятию, мы, конечно, понимали, что по настоящему успешным это мероприятие не будет без интереса и активного участия авиакомпании Air Astana и господина Питера Фостера в частности. Так как Air Astana на самом деле в нашем регионе является лидирующей авиакомпанией, на которую все равняются, - отметил Томас Халлам.

Действительно, как отметил Питер Фостер, отвечая на вопрос журналистов, пассажиропоток компании растет из года в год и она все больше укрепляет свои позиции на мировом рынке.

Так, по результатам 2019 года пассажиропоток у нас составил более пяти миллионов пассажиров, что демонстрирует рост на 17% по сравнению с 2018 годом. И если на международных маршрутах результаты у нас в принципе были схожи с результатами 2018 года, то на внутреннем рынке наблюдается рост на 36% в сравнении с предыдущим годом. Если же брать последние 6 месяцев 2019 года, то рост составил 62%, что в принципе демонстрирует самый высокий рост для нашей авиакомпании с самых первых лет ее работы в 2003-2004 годах, и это объясняется запуском нашего первого казахстанского лоукостера FlyArystan. Как вы все знаете FlyArystan начал свои полеты 1 мая прошлого года, и на данный момент осуществляет свою деятельность с флотом в четыре самолета. И хотя статистика IATA по глобальной авиации в целом еще не была выпущена, у нас есть определенная уверенность в том, что по данной статистике казахстанский рынок будет признан одним из самых быстрорастущих внутренних рынков в мире, – отметил Питер Фостер.

Владимир Демидов

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