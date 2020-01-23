Полицейского три километра тащили на капоте

В отношении водителя-нарушителя начато досудебное расследование.

В Шымкенте полицейского сбили и 3 километра протащили на капоте, передает zakon.kz со ссылкой на polisia.kz.

Все началось с ДТП. На пересечении улиц Рыскулова и Дулати 31-летний водитель Mitsubishi Galant, предположительно находившийся в состоянии наркотического опьянения, допустил столкновение с Audi-80.

Сотрудники 7-й роты Полка патрульной полиции попросили участников дорожно-транспортного происшествия предъявить документы. Водитель Mitsubishi отказался предъявить документы, сел в машину и попытался скрыться.

Дорогу нарушителю перекрыл один из полицейских, но нарушитель, сбил его и протащил на капоте авто около трех километров.

В итоге правонарушителя задержали и доставили на медосвидетельствование.

Сотрудник полиции травм не получил.

В отношении нарушителя начато досудебное расследование по ст. 380 ч. 2 (Применение насилия в отношении представителя власти) УК РК. Также составлен адмпротокол по ст. 610 ч. 1 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб) КоАП.

Задержанный водворен в ИВС ДП Шымкента. Машина водворена на штрафстоянку.

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