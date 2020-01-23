Двух астанчан сняли с авиарейсов за пьянство и курение

Их оштрафовали.

Транспортные полицейские сняли с авиарейсов двух жителей Нур-Султана за административные правонарушения, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

21 января в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Нур-Султана от представителя авиакомпании "Скат" поступило сообщение о том, что на борту рейса сообщением Алматы - Нур-Султан находится правонарушитель.

Транспортные полицейские установили жителя столицы, 1978 года рождения, который, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, проявляя неуважение к окружающим, то есть нарушил общественный порядок. Согласно заключению медицинского освидетельствования у него было алкогольное опьянение "легкой степени".

В отношении данного гражданина оставлен административный протокол по ст.440 ч.1 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и наложено административное взыскание в виде штрафа 5 МРП в сумме 13 255 тенге). Кроме того, в отношении него было дополнительно возбуждено еще одно административное дело по ст.434 ч.1 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - сообщили в ДП на транспорте.

Решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана его оштрафовали на 5 МРП.

В тот же день, в ЛОП в аэропорту Нур-Султана от представителя авиакомпании "Эйр Астана" поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением Алматы - Нур-Султан пассажир нарушает правила безопасности полетов.

В ходе проверки полицейскими установлен 59-летний житель столицы, который, не реагируя на замечания бортпроводников, курил электронную сигарету на борту самолета. По акту командира вышеуказанного воздушного судна правонарушитель снят с рейса. Полицейскими по данному факту составлен административный протокол по ст.441 ч.1-2 КоАП РК (Нарушение запрета потребления табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен ему штраф в размере 50 МРП. Напомним, что согласно ч.1-2 статьи 441 Кодекса РК об административных правонарушениях штраф потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (132 550 тенге), - добавили в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!