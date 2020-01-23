Жителям пограничной зоны РК изменили правила выдачи удостоверений

Так, все коды, а также адреса регистрации и принятые в них сокращения указываются в соответствии со справочником кодов и сокращений.

Приказом министра внутренних дел РК от 17 января 2020 года внесены изменения в Правила выдачи удостоверений жителя пограничной зоны иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в пограничной зоне Республики Казахстан, передает zakon.kz.

В частности, внесены следующие изменения.

В случае продление удостоверение жителя пограничной зоны, оно заверяется подписью уполномоченного сотрудника миграционной службы и гербовой печатью территориального органа внутренних дел.

Каждому оформленному удостоверению присваивается номер, состоящий из трехзначного кода района, (города), согласно стандартным кодам городов и районов РК и через дробь - порядковые номера по журналу регистрации.

Все коды, а также адреса регистрации и принятые в них сокращения указываются в соответствии со справочником кодов и сокращений по форме, согласно приложению 2 к Правилам оформления.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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