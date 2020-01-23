Когда поменяют код аэропорта "Нурсултан Назарбаев" 

Смена кода произойдёт в апреле.

В Алматы состоялся 2-й круглый стол руководителей авиакомпаний стран Центральной Азии (ЦА), а также представителей ИАТА (Международной ассоциации воздушного транспорта). Участники обсудили перспективы развития авиации в отрасли, вопросы стратегии и нормативно-правовой базы Европейского Союза по воздушному сообщению, аэропортовые сборы и системы данных о пассажирах API-PNR, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В рамках круглого стола была проведена встреча председателя комитета гражданской авиации МИИР РК с региональным руководителем ИАТА Раймондсом Грунтисом, на которой было получено подтверждение, что смена кода аэропорта "Нурсултан Назарбаев" произойдёт в апреле 2020 года.

В настоящее время проводятся соответствующие процедуры.

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