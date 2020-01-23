Столичные спасатели выезжают на помощь тем, кто остался в снежном плену, на высокопроходимой технике.

Все трассы из Нур-Султана закрыты. Причина – метель, ветер с порывами до 25 метров в секунду и плохая видимость. Об этом на заседании в кризисном центре ДЧС рассказал аким города Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

По данным ДЧС, на экстренный телефон службы "112" с 00.00 ч. 23 января поступило 1639 звонков, из них 85% - звонки по вопросам открытия трасс и отмене занятий.

Столичные спасатели выезжают на подмогу гражданам, которые остались в снежном плену, на высокопроходимой технике Трэкол, Нива-Марш. В результате, из снежных заносов только за сутки (с 22 на 23 января) спасено 19 человек. С начала текущего года из снежных заносов спасено 62 человека, из них 3 детей, эвакуировано – 5 человек, - сказал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана полковник гражданской защиты Бауржан Сыздыков.

Он отметил, - на 23 января по данным Казгидромета в Нур-Султане сохранятся снег, метель, гололед, ветер юго-западный ночью порывы до 23 м/с. С начала наступления зимнего периода в Нур-Султане выпали обильные осадки в виде снега. В ноябре 2019 года количество выпавших осадков составило 47 мм, при месячной норме 28 мм. В декабре выпало 39 мм, при месячной норме 22 мм. По состоянию на 23 января уже выпало 37 мм осадков при месячной норме 16 мм. Таким образом, количество выпавших осадков за указанный период в 2 раза превысило месячные нормы.

По данным акимата города, на сегодняшний день задействовано 1127 единиц специальной техники и 1700 дорожных рабочих. В ночь с 22 на 23 января вывезено 27 485 куб.м. снега (2290 рейса), всего за весь период было вывезено 2191788 куб.м. снега (182649 рейса).

Аким столицы попросил строительные компании взять состояние кранов на контроль и напомнил, что ответственность будут нести руководители организаций.

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Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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