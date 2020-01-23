Изнасилование в "Тальго": пострадавшая требует выплатить ей 15 миллионов

Женщина считает, что ее оклеветали.

Жертва насилия в поезде "Тальго" требует от родственников проводников, которых признали виновными в изнасиловании, 15 миллионов тенге, передает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

Потерпевшая подала иск в уголовный суд, после того как родные осужденных дали интервью блогеру Танирбергену Бердонгару. Родственники заявили, что потерпевшая требовала с них деньги во время судебного разбирательства.

Женщина посчитала, что это клевета и потребовала взыскать с этих родственников более 15 миллионов тенге.

Взыскать с ответчиков Курманиязова и Туралиевой солидарно моральный вред в размере 15 миллионов тенге. Взыскать солидарно с Курманиязова и Туралиевой судебные расходы по психолого-филологическому исследованию видеозаписей в сумме 500 тысяч тенге, проводимым частным судебным экспертом. Взыскать с ответчиков солидарно судебные расходы за услуги переводчика в сумме 105 тысяч тенге, - зачитала адвокат потерпевшей.

Кроме того, жертва насилия требует удалить интервью и дать опровержение.

В 2018 году стало известно, что в поезде "Тальго" проводники изнасиловали 35-летнюю женщину. Проводников приговорили сначала к двум с половиной годам колонии, но после общественного резонанса наказание ужесточили до пяти лет лишения свободы. После приговора, родные осужденных дали интервью блогеру Танирбергену Бердонгару, который впоследствии был подвергнут критике. В итоге Бердонгар решил подать иск на активистку Дину Тансари за клевету и оскорбление.

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