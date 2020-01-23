Назначен новый председатель МК "Jas Otan"

Им стал Елнур Бейсенбаев.

По согласованию с Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым в ходе заседания Центрального совета МК "Jas Otan" новым руководителем молодежного объединения избран Елнур Бейсенбаев, передает zakon.kz.

В ходе встречи первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек отметил, что сегодня в стране насчитывается уже более 3,8 млн. молодых казахстанцев. Перед "Jas Otan" стоят конкретные задачи по привлечению молодежи к активному участию в общественной жизни страны, созданию социальных лифтов. Для этого молодежным крылом правящей партии начата разработка Программы "Жастар-Отанга!" до 2025 года. По словам первого зампреда партии, к обсуждению проекта программы необходимо привлечь представителей молодежи из каждого аула, района и города, чтобы учесть все замечания и предложения, в том числе в вопросах образования, трудоустройства, жилья и др.

Первым Президентом, Лидером нашей партии Нурсултаном Назарбаевым сегодня созданы все условия для самореализации профессиональных навыков, раскрытия творческого потенциала молодых людей. Как отметил Елбасы, число молодых депутатов на всех уровнях маслихатов теперь должно вырасти до 20%, что позволит повысить прозрачность и эффективность принятия решений в вопросах поддержки молодежи. Это очень знаковое событие для всех молодых казахстанцев, - сказал Бауыржан Байбек.

Первый заместитель Председателя "Nur Otan" также подчеркнул, что по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева для работающей молодежи государством было предоставлено 3 тысячи квартир в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. При этом в течение ближайших трех лет количество квартир будет доведено уже до 9 тысяч с охватом остальных регионов страны.

Как вы знаете, по поручению Главы государства сформирован Президентский кадровый резерв из числа молодежи. Занимавший ранее должность председателя "Jas Otan" Даулет Карибек также вошел в этот список и сегодня будет назначен руководителем управления по вопросам молодежной политики столичного акимата, - сообщил Бауыржан Байбек.

Новый председатель "Jas Otan" Елнур Бейсенбаев - выпускник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. В разные годы работал учителем истории, руководителем ряда молодежных организаций и НПО. Имеет опыт работы на государственной службе.

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