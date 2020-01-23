Кульгинов: Панику сеять мы не позволим – работаем спокойно

Аким обратился к руководителям строительных компаний с просьбой выделить технику для вывоза снега за пределы города.

Все городские службы Нур-Султана переведены на усиленный режим несения службы. Это одно из поручений которые дал сегодня на экстренном совещании аким столицы Алтай Кульгинов руководителям различных госструктур для ликвидации последствий метели, сообщает корреспондент zakon.kz.

Первое – департамент ДЧС, департамент полиции, коммунальные службы, все переходят на усиленный режим несения службы. Это значит работаем круглосуточно. Службы экстренных вызовов "101", "102", "103"работают. Мы видим, что много очень звонков поступает на службу "109". Этим службам в первую очередь надо отрабатывать срочные сообщения с акимами районов, руководителями управления, особенно которые касаются социальных объектов, - сказал он.

Кроме того, он поручил акимам районов организовать уборку территорий по очистке и вывозу снега. И особенно организовать работу частных организаций, которые по закону должны очищать прилегающую к их компаниям территорию.

Организовать работу КСК, чтобы во дворах не было заторов. Потому что зачастую у нас… мы в первую очередь чистим магистральные улицы, социальные объекты, ТРЦ, административные знания, школы, поликлиники, больницы. А внутри районов должны работать КСК, здесь уже конкретно ответственность акимов районов организовать эту работу. И особенно прилегающую территорию частных предприятий и организаций. Это предусмотрена в правилах благоустройства, об этом все знают, прошу организовать эту работу. Где нужно подключать участковых инспекторов полиции, где есть непослушные, нерадивые, пожалуйста, привлекайте, - продолжил Кульгинов.

Помимо этого, аким обратился к руководителям строительных компаний с просьбой выделить технику для вывоза снега за пределы города.

Я думаю понимание есть, мы не раз встречались. И особенно в таких случаях нужно взаимопонимание, для совместной работы и решения ситуации, - пояснил он.

Глава города обратился и к журналистам, с просьбой доносить до жителей достоверную информацию. Так, по соцсетям набирает популярность сообщение, о том, что жители города будут освобождены от работы на 4 дня.

Это не правда. Мы сейчас должны будем проработать и выяснить, откуда эта дезинформация появилась. Панику сеять мы не допустим. Работаем без паники сил и средств у нас достаточно, мобилизуем дополнительную технику и все вместе мы выполним поставленную задачу, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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